“De partij Islam is een probleem voor alle moslims in België”

Naar aanleiding van de recente controverse rond de politieke partij Islam, reageren niet enkel Vlaamse politici maar ook moslims op de controversiële uitspraken. Onder hen ook Islamoloog en jihadexpert Montasser Alde’emeh. “We moeten de verborgen agenda van de partij onderzoeken”, klinkt het in een opiniestuk bij Knack. “Het probleem zit dieper dan velen denken.”

“Heel wat moslims zijn in hun hoofd met geopolitieke conflicten in hun land van herkomst bezig. Dit gaat vroeg of laat escaleren.” Aan het woord is de Belgische-Palestijnse islamoloog Montasser AlDe’emeh. Hij verdiepte zich in de problematiek rond islamitische radicalisering. In een opiniestuk voor Knack wijst hij ons op de geopolitieke context om de opkomst van partijen als Islam beter te begrijpen.

Verborgen agenda

In een pleidooi op Facebook liet Zuhal Demir (N-VA), de staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, verstaan dat een partij als Islam slechts het topje van de ijsberg is. “We veroordelen terecht met woorden wat boven het wateroppervlak uitsteekt”, klinkt het. “Maar het fundament is wat eronder zit. En dat laten we te vaak ongemoeid in het publieke debat en de politiek.”

Ook AlDe’emeh beaamt dat. Volgens hem zit er wel degelijk meer achter de initiatieven en voorstellen van degelijke partijen: “Het probleem met de politieke partij Islam zit veel dieper dan velen denken. Het is de taak van onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten om de verborgen agenda van de partij te onderzoeken”, aldus AlDe’emeh. “Er bestaan duidelijke linken tussen het sjiitische Iran en de Partij Islam. Anderlechts gemeenteraadslid en mede-oprichter van de partij Redouane Ahrouch is een sjiitische moslim die enkele jaren geleden verklaarde dat de Iraniërs verheugd waren met de doorbraak van de partij in Brussel. De twee verkozenen zouden toen felicitaties van Muhammad Salar van de internationale sjiitische organisatie Ahl ul-Bayt in Teheran gekregen hebben.”

Belgische moslims ronselen

Volgens AlDe’emeh is het al lang geen geheim meer dat Iran al tientallen jaren probeert om Belgische moslims voor zijn kar te spannen. De reden? Om de invloed van Saoedi-Arabië te counteren. “Onder invloed van de Iraanse mullahs bekeerden heel wat Belgische Marokkanen zich tot het twaalver sjiisme (de jafari, de belangrijkste en grootste religieuze stroming binnen het sjiisme, nvdr). Het was ook in de context van de oorlog tussen Israël en Hezbollah in de zomer van 2006 dat de sjiitische mullahs hun kans zagen om de groeiende populariteit van Hassan Nasrallah, de leider van het Libanese sjiitische Hezbollah onder de soennieten te gebruiken bij hun missionariswerk.”

AlDe’emeh legt uit dat het sjiisme daardoor ook populair werd in de Belgische moslimgemeenschap. De mullahs propageerden namelijk de idee dat Hezbollah Israël had overwonnen, in tegenstelling tot de Arabische landen.

Invloeden en eigen politieke belangen

En net daar ligt het probleem, zegt AlDe’emeh in zijn opiniestuk in Knack. De invloed die dergelijke gemeenschappen - zelfs van ver - uitoefenen, zorgt voor een breuklijn tussen - sommige - moslims en de seculiere samenleving. “En dat moet absoluut vermeden worden”, aldus AlDe’emeh. “Dat geldt ook voor de vele politici die gisteren voor het eerst reageerden, terwijl de partij wel al jaren bestaat. Dit soort reacties laten zien dat velen enkel bezig zijn met hun eigen belang op korte termijn, in plaats van de polarisering echt aan te pakken.”

Probleem voor alle moslims in België

AlDe’emeh besluit dat de partij Islam wel degelijk een probleem vormt en dat ook moslims daarvan moeten overtuigd worden.

Al zegt de islamoloog ook dat het grote deel van de Belgische moslimgemeenschap dat ook beseft: “We moeten moslims - de meesten halen gelukkig geen politieke inspiratie uit de Koran - ervan overtuigen dat partijen als Partij Islam de polarisering in ons land alleen maar doen toenemen. Gelukkig beseffen de meeste Belgische moslims dat ook.”