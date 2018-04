Opnieuw beelden opgedoken van trouwstoet: verkeer volledig geblokkeerd, rookwolken én schoten afgevuurd in Genk

Genk - Op Facebook zijn beelden verspreid van alweer een trouwstoet die een straat en het bijhorend verkeer volledig blokkeert. Dit keer in Genk. Een rookwolk veroorzaakt door slippende banden vertroebelt het zicht en er worden zelfs schoten gelost, vermoedelijk uit een alarmpistool.

De trouwstoet vond gisteren plaats aan de Stalenstraat in Genk, een populaire winkelstraat in het centrum van de stad. Familie en sympathisanten verzamelden hun wagens daar en blokkeerden zo de weg. Er ontstonden heel wat rookpluimen omdat de bestuurders de banden van hun wagens laten slippen. Het gefeest beperkte zich echter niet tot muziek en geroep in het verkeer, er werden ook verschillende schoten afgevuurd - vermoedelijk van een alarmpistool.

Enkele omstaanders filmden het gebeuren met hun smartphone en plaatsten de beelden op Facebook.

