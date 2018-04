Slecht nieuws voor tegenstander Rode Duivels: Tunesische spits moet WK missen door blessure

Tunesië zal het komende zomer op het WK in Rusland zonder aanvaller Youssef Msakni moeten stellen. De 27-jarige international heeft zaterdag een blessure aan zijn rechterkruisbanden opgelopen en raakt daardoor niet tijdig fit voor het WK, maakte zijn Qatarese club Al-Duhail zondag bekend. De spits staat naar verluidt zo’n half jaar aan de kant.

Msakni was in de kwalificaties voor het WK nog goed voor drie doelpunten voor de Adelaars van Carthago, op het WK in groep G tegenstanders van de Rode Duivels. Engeland en Panama zijn de twee andere landen in de groep. De blessure van de aanvaller biedt misschien perspectieven voor Hamdi Harbaoui. De spits van Zulte Waregem werd vorige maand niet geselecteerd voor de oefenstage van de Tunesiërs.