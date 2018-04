Waaghals springt water in vanop rijdende trein: “1 meter verder en hij was dood”

Er is een video opgedoken van een onbekende treinsurfer die het water inspringt in Fremantle, Australië. De beelden gaan viraal sinds het gepost werd op Facebook en werd in 10 uur al meer dan 66.000 keer bekeken.

Waarom de jongen het deed, is momenteel nog niet duidelijk. Wat wel vast staat, is dat het niet de meest slimme stunt was. Treinsurfen op zich is al verboden omdat het veel te gevaarlijk is. Vàn de trein springen, is al zeker niet toegestaan. “Was de jongen 1 meter verder het water in gevallen, dan was hij dood”, schreef een aandachtige Facebookgebruiker. In het water ligt namelijk een groot stuk beton met daarop een paal. Het scheelde geen haar of de waaghals viel daar op.

Ondanks de vele risico’s die de kerel nam, is hij ongedeerd.