Gestopt als international? FIFA-regels? Niemand kan Zlatan weghouden van WK, zegt… hijzelf

Doet Zlatan Ibrahimovic met Zweden mee aan het WK of niet? De legendarische spits nam in 2016 al afscheid van de nationale ploeg én is volgens de regels van wereldvoetbalbond FIFA niet gerechtigd deel te nemen omdat hij een gokbedrijf bezit. Maar dat maakt allemaal niet uit, zegt de spits zelf in zijn heerlijk arrogante stijl. “Als ik zin heb, doe ik mee aan het WK.”