Mama ontroostbaar nadat zoontje geslachtsonthulling van toekomstige baby verpest

Een zwangere moeder uit het Australische Sydney keek al een hele tijd uit om het geslacht van haar toekomstige baby te kennen. Om het op een originele manier te weten te komen, organiseerde ze een feest en liet ze een ballon vullen door haar gynaecologe. Roze confetti zou betekenen dat de moeder een dochter zou krijgen. Blauw, een zoontje.

Maar nog voor de mama op het feest arriveerde, ging het helemaal fout. Terwijl ze naar haar auto liep om al het gerief in te laden, prikte haar zoontje de ballon door. Er viel overal roze confetti in het rond maar de moeder was duidelijk triest. Haar hele verrassing was verpest, net als haar originele manier om het bekend te maken aan familie en vrienden. Ontroostbaar ging de vrouw terug naar binnen terwijl haar zoontje met de mond vol tanden buiten bleef staan.