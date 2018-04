Opnieuw auto van Poppy in de prak gereden: joyriders vluchten via raampje

Op het kruispunt van de Jan De Voslei en de Camille Huysmanslaan is zaterdagavond een vermoedelijke joyride geëindigd in een zwaar ongeval. Opnieuw reden wegpiraten een deelauto van Poppy stuk. De inzittenden wisten te ontkomen via het bestuurdersraampje. Er raakte bij het ongeval niemand gewond.