“Dit is de nachtmerrie van elke ouder”: dodentol van busramp met hockeyteam loopt op, massale steunactie

Minstens vijftien mensen zijn omgekomen in Canada nadat een bus werd aangereden door een vrachtwagen. Aan boord zat ook een ijshockeyteam met veel jonge spelers, de meeste slachtoffers zijn dan ook tussen 16 en 20 jaar oud. De nabestaanden zijn in shock en heel het land rouwt om het grote verlies. Dankzij een crowdfunding werd ondertussen al meer dan 2 miljoen euro opgehaald om de ouders op elke mogelijke manier te steunen.

Vrijdagavond rond 17 uur plaatselijke tijd sloeg het noodlot toe: een bus werd aangereden in de omgeving van Tisdale, een stad in de provincie Saskatchewan, in het zuidwesten van Canada. Aan boord: de juniorenploeg van het ijshockeyteam Humboldt Broncos. Enthousiaste sportievelingen, allemaal tussen de 16 en 20 jaar oud. De spelers waren op het moment van het ongeval onderweg naar een wedstrijd in Nipawin.

Van de 29 inzittenden lieten 15 mensen het leven, de overige veertien werden - sommigen in kritieke toestand - naar het ziekenhuis gebracht.

President Donald Trump tweette zijn steunbetuigingen aan de slachtoffers van de crash, maar het was toch vooral de emotionele boodschap van Justin Trudeau, de premier van Canada, die opviel: “Dit is de ergste nachtmerrie van elke ouder. Niemand zou zijn of haar kinderen ooit moeten zien vertrekken om de sport uit te oefenen waar ze van houden, om ze daarna nooit meer terug te zien. Het hele land is in shock en in rouw.”

To the entire Humboldt Broncos hockey community: We are here for you. As neighbours, as friends, and as Canadians, we grieve alongside you. Statement: https://t.co/jKloGgn5io — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 7, 2018

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 7, 2018

Massale steun

De Canadezen uiten massaal hun steunbetuigingen aan de ouders van de slachtoffers. Ondertussen werd ook een actie op GoFundMe opgericht: de crowdfunding haalde in minder dan 48 uur al meer dan 2 miljoen euro op om de nabestaanden op de best mogelijke manier te helpen.

In een ziekenhuis van Saskatoon was er een wachttijd van maar liefst drie uur om bloed te doneren. De inwoners willen op élke mogelijke manier hun steun betuigen. Dat zegt het lokale nieuwsbedrijf CTV.

Darcy Haugan was de coach van het team, ook hij redde het niet. Foto: REUTERS

De slachtoffers

Verschillende leden van het ijshockeyteam de Humboldt Broncos lieten het leven door de crash. Onder meer de hoofdcoach Darcy Haugan, de kapitein van het team Logan Schatz (20) en spelers Jaxon Joseph (20), Stephen Wack (21), Adam Herold (16), Logan Hunter (18) en radio-omroeper Tyler Bieber.

Logan Boulet (21) verkeerde na het ongeluk in kritieke toestand en vocht nog even voor zijn leven, hij verloor op zaterdag de strijd. De organen van de jongen werden afgestaan om andere mensen te helpen.

Thuishaven in tranen

Vooral de inwoners van Humboldt, de thuishaven van het ijshockeyteam, zijn verscheurd door het ongeluk. De stad met zo’n 6.000 inwoners ligt ongeveer 100 kilometer ten oosten van Saskatoon - de grootste stad en het economische centrum van de West-Canadese provincie Saskatchewan.

Zaterdagochtend verzamelde de lokale bevolking zich aan de Elger Petersen Arena, de thuishaven van de ploeg. Er werd massaal troost en steun gezocht bij elkaar. Ook burgemeester Rob Muench, gekleed in een groen-geel teamtruitje, knuffelde de inwoners van zijn stad.

Aan de thuisarena van het team worden bloemen neergelegd. Foto: AP

“Het is overweldigend en zwaar voor iedereen,” zei Muench. “We zijn een kleine gemeenschap; sommige van die kinderen zitten al een aantal jaren in het team. Veel van hen hebben we hier zien opgroeien. Iedereen kent elkaar.”

Burgemeester Rob Muench, gekleed in een groen-geel teamtruitje, knuffelde de inwoners van zijn stad na de persconferentie. Foto: AP

“Hockey was wat ons allemaal bij elkaar bracht. We hebben twee gemeenschappen die de grootste rivalen waren op het ijs, het is dan ook hartverwarmend te weten dat net hun hulpverleners er als eerste bij waren om onze jongens te helpen”, zei de burgemeester nog, terwijl zijn stem brak.

“Iedereen is verscheurd vanbinnen”, zei Penny Lee, de communicatieverantwoordelijke. “Deze arme jonge jongens.”

Nog niet alles duidelijk

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Eerst werd gemeld dat de vrachtwagen tegen de zijkant van de bus botste. Dat idee werd al snel bijgesteld toen duidelijk werd hoe groot de impact van de crash precies was en hoeveel slachtoffers er vielen. Het duurde uren om iedereen eruit te krijgen, een kraan moest de bus optillen. Er kwamen drie helikopters ter plaatse om slachtoffers weg te voeren. Alles wijst er nu op dat de bus toch vooraan zou geraakt zijn.

De bestuurder van de vrachtwagen werd vlak na het incident even opgepakt, maar is ondertussen weer vrijgelaten, klinkt het bij de lokale autoriteiten.

“Ik word gek”

“Mijn zoon herinnert zich dat hij in het midden van de bus zat toen hij wakker werd en door de hulpdiensten weggedragen weg”, zegt Tom Straschnitzki. Hij is de vader van Ryan, wiens rug werd gebroken door het ongeluk. “Achteraf, toen hij opnieuw wakker werd, kwam hij daar op terug en dacht hij toch vooraan in de bus gezeten te hebben.”

Ook zijn moeder, Michelle, kon al met haar zoon praten. “Hij zei ons dat hij zijn onderste ledematen niet meer kon voelen, ik weet niet wat er gaat gebeuren nu”, zei ze. “Ik word er gek van. Ik ben ook zo verdrietig voor al zijn teamgenoten.”

Ontroerend beeld

Een foto zegt meer dan duizend woorden, een zegswijze die ook nu van toepassing is. De vader van speler Derek Patter postte een ontroerende foto op Twitter. Zijn zoon Derek houdt de handen vast van ploegmaten Grayson en Nick. Ze liggen samen in het ziekenhuis na de crash.

