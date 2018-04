Jonge vrouw filmt zichzelf op festival en ziet pas achteraf waar ze aan ontsnapt is

Twee vriendinnen uit het Amerikaanse Miami waren zich aan het amuseren op een festival toen eentje besloot hen te filmen. De onbekende vrouw met blonde haren was zich van geen kwaad bewust maar toen ze de beelden achteraf bekeek, veranderde dat al snel. Ze zag namelijk dat een man die passeerde iets in haar drankje had gedaan.

Op de beelden is te zien hoe een man in zwart T-shirt vliegensvlug iets in de beker gooit van de blonde vrouw. Daarna loopt hij meteen weg. Wat hij precies in het drankje doet, is niet geweten. Gelukkig bekeken de twee vriendinnen de video meteen nadat hij gemaakt was en zagen ze waar ze aan ontsnapt waren.

De video, die de vriendin van de blonde vrouw online plaatste, gaat ondertussen het internet rond. “Vrouwen, let op je drankje en op dat van je vriendin”, klonk de boodschap. “Ik zal nooit begrijpen hoe een kerel zo geschift kan zijn.”