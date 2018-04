“De Queen zuipt hele dag cocktails en premier May zit aan de cognac”, beweert Rusland

Volgens de Russische senator Aleksey Pushkov is de Queen een stevige drinker en zit ook premier Theresa May aan de cognac. De koningin van Engeland zou het drinken zelfs als een ceremoniële gewoonte zien. Opvallende uitspraken over het Britse koningshuis. Of heeft de controverse over de vergiftiging van de Russische spion er iets mee te maken?

Aleksey Pushkov, een bondgenoot van de Russische president Poetin, beweerde op de Russische televisie dat het Britse koningshuis nogal opvallende drinkgewoontes heeft. Zo zou de Queen ‘heel de dag door’ cocktails drinken en zou premier Theresa May nogal fan zijn van cognac.

“Ze maakt er een ceremonie van: voor het eten drinkt ze een cocktail op basis van gin, en nog een andere op basis van wijn met ijs en citroen”, klinkt het. “Daarna drinkt ze nog een glas wijn, met een stuk chocolade erbij. Een martini kan er ook nog bij en afsluiten doet ze met gekoelde champagne.”

De Russische politicus zou er zelfs een wijnexpert bij gehaald hebben om zijn bijzondere beweringen te staven. Die deskundige zou ook bevestigen dat premier Theresa May nogal verlekkerd is op cognac. “Het is de manier waarop ze haar glas vasthoudt, die verraadt namelijk dat ze een frequente drinker is”, klinkt het.

Link met vergiftiging spion

De beweringen van de Rus komen net op het moment dat het niet al te goed botert tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou op deze manier pogen om het Britse koningshuis in diskrediet te brengen na de beweringen over de Skripal-affaire. Als gevolg van de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia, op zondag 4 maart in het Britse Salisbury, is namelijk een heuse diplomatenoorlog ontstaan. De Britse regering heeft de schuld voor de aanval bij Moskou gelegd. Daarop beslisten bijna dertig landen om alles samen meer dan 140 Russische diplomaten het land uit te zetten. In een tegenzet wou Rusland evenveel diplomaten terug naar hun land.

LEES OOK. Londen noemt Russisch voorstel voor gezamenlijk onderzoek naar vergiftiging dubbelspion “pervers”

“Absurd”

Groot-Brittannië is niet onder de indruk van de beweringen over zogenaamde alcoholproblemen. Senior Tory-parlementslid Bernard Jenkin bestempelde de opmerkingen als ‘absurd’ en vermeldt dat er geen aandacht zal gegeven worden aan de pogingen van de Russische president om de ‘buitensporige’ zenuwgasaanval te kleineren. “Iedereen weet dat Hare Majesteit een voorbeeld is van fatsoen en integriteit en dat Theresa May wordt bewonderd vanwege haar oprechtheid en zelfdiscipline”, klonk het in een reactie aan de Britse krant The Sun.