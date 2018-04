Ex-Genk-doelman blundert erop los in Nederlandse topper (die zijn club dramatisch verliest)

Zaterdagavond stond in de Nederlandse Eredivisie de topper tussen AZ Alkmaar en PSV op het programma. Het werd een wedstrijd om niet snel te vergeten. De thuisploeg, nummer drie in de stand, kwam 2-0 voor dankzij twee goals van Wout Weghorst. PSV, de fiere leider, scoorde echter drie keer op amper vijf minuten tijd en won uiteindelijk met 2-3. Vooral het tweede Eindhovense doelpunt ging over de tongen. AZ-doelman Marco Bizot (ex-Genk) blunderde door de bal te lang bij te houden. Toptalent Hirving Lozano profiteerde optimaal.