Mertens mist penalty voor Napoli, maar dat wint toch in dolle slotfase

Napoli speelde op de 31e speeldag in de Serie A thuis tegen Chievo Verona. De Partenopei wonnen best want Juventus boekte zaterdag een 2-4 overwinning op het veld van Benevento en pakte zo een voorsprong van zeven punten. Dries Mertens mocht vlak na rust aanleggen voor een elfmeter maar onze landgenoot liet de unieke kans liggen. Gelukkig voor Mertens won Napoli uiteindelijk met 2-1 dankzij goals van Arek Milik (89') en Amadou Diawara (93').

Mertens verliet vijf minuten in de toegevoegde tijd het veld, aan de overzijde speelde Samuel Bastien de hele partij. In de stand staat Napoli op de tweede plaats met 77 punten, achter leider Juventus (81 punten).

De 1-1:

Arkadiusz Milik met de levensbelangrijke gelijkmaker! ?



De 2-1: