Politie verhindert aanslag bij halve marathon Berlijn: “Het was kantje boord”

De politie van Berlijn heeft zondag een aanslag tijdens de halve marathon in de Duitse hoofdstad verhinderd. Dat meldt Die Welt. Leden van de speciale diensten pakten vier mannen op.

Eén persoon van het opgepakte viertal wordt gezien als de hoofdverdachte. Hij zou toeschouwers en deelnemers aan de halve marathon hebben willen doodsteken met twee messen. De man werd al enige tijd door de autoriteiten in de gaten gehouden.

Wraak

Hij behoort volgens de Duitse krant tot de privékring van de terrorist Anis Amri, die eind 2016 de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt pleegde. Met de aanval zou de man Amri, die tijdens zijn vlucht in Milaan werd gedood door agenten, willen wreken.

Kantje boord

Daarnaast roken speciaal getrainde politiehonden mogelijk explosieven in de woning van één van de verdachten. “We wachten nog af, maar waarschijnlijk was het kantje boord.”

Voor de sportmanifestatie waren er losstaande aanwijzingen dat de arrestanten in de leeftijd van 18 tot 21 jaar betrokken zouden kunnen geweest zijn bij de voorbereiding van een misdaad in verband met de halve marathon”, verklaarde de politie zondagnamiddag.

“Omwille van deze aanwijzingen en de nog niet volledig opgehelderde omstandigheden van de aanslag van zaterdag in Münster beslisten het parket-generaal van Berlijn en de gerechtelijke politie tot de huiszoeking op twee adressen en het doorzoeken van voertuigen in Charlottenburg-Wilmersdorf en Neukölln”, klinkt het in de mededeling. Wegens de nog lopende onderzoeken kan meer informatie niet gegeven worden.

In de mededeling is er voorlopig geen sprake van enige verdenking van terroristische activiteiten.