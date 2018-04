Paasfoor eindelijk op volle toeren “maar mensen lijken zich minder te amuseren”

Kortrijk - De Kortrijkse Paasfoor draait eindelijk op volle toeren. Met dank aan het goede weer, zeggen de foorkramers. Toch missen sommigen de sfeer van weleer.

Je kon afgelopen weekend over de koppen lopen in Kortrijk. Duizenden zakten af naar de Paasfoor. Eindelijk de massa, dachten de foorkramers luidop. Ze wijten de tot dusver minder opkomst aan het slechtere weer.

Ronny Derieuw (64) staat al 42 jaar op de kermis. Al die tijd staat hij in een schietkraam. “Mensen doen dat graag, en als je zelf nog wat kwinkslagen kunt uitdelen, dan zijn de klanten tevreden. Hier met een lang gezicht staan, is geen optie.”

Het publiek is volgens Derieuw wel veranderd. “Ze duiken ‘s avonds niet meer op als het slechter weer is. En ze lijken zich soms minder te amuseren.”

Op de telefoon gekeken

“De families die passeren en plezier maken ondereen, dat is wat verdwenen. Er wordt geslenterd of op de telefoon gekeken. Waarom ik het al zolang uithoud? Ik amuseer me. De mensen betalen 5 euro. Je moet ze waar geven voor hun geld, zo simpel is dat. Ik geef ze het gevoel dat ze zich ook geamuseerd hebben.”

“Ik sta graag in Kortrijk, maar eigenlijk vind ik het overal plezierig. En het houdt me blijkbaar jong”, zegt de man met een kwinkslag.

Het aantal eet- en dranktenten nam wel toe, de jongste jaren. Het stadsbestuur wil dat wat indijken, zeker nu er in 2019 problemen met standplaatsen zullen opduiken: 130 kramen of attracties plaatsen, zal niet meer mogelijk zijn. Op het Conservatoriumplein zal nog nauwelijks plaats zijn.

Veel wagens getakeld

De avondmarkt, zaterdagavond tussen de foorpleinen, was geen onverdeeld succes. En sommige bestuurders zullen hun wagen niet meer teruggevonden hebben, wat de takeldiensten hadden veel werk.

De criminaliteit op de Paasfoor bleef tot dusver wel binnen de perken. Een dame die op het Conservatoriumplein woont, belde wel al om 21 uur naar de politie, voor geluidsoverlast. Maar een Paasfoor buiten het centrum lijkt geen optie, zeker niet voor de foorkramers.

De horeca zal dat wellicht ook niet appreciëren: daar was het volle bak. Kleine kanttekening: er werd bij een controle nogal wat zwartwerk vastgesteld.