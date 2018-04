Opgelet: vanaf morgen een week lang heel zware hinder op Antwerpse Ring

Antwerpen - Op maandagavond 9 april beginnen op de Antwerpse ring (R1) ingrijpende dringende herstellingswerken aan het wegdek richting Nederland die voor ernstige hinder kunnen zorgen. Het doorlopend gewapend beton zal op drie rijstroken over een lengte van 15 meter ter hoogte van Deurne volledig verwijderd en vernieuwd worden. Tegen het einde van de paasvakantie, op zondag 15 april, zouden de werken afgerond moeten raken.

De verzakking situeert zich ter hoogte van de afrit Deurne, over de volledige breedte van de Ring. De schade is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan boringen die, in het kader van de voorbereiding van de Oosterweelverbinding, op die locatie plaatsvonden. De beweging die deze boringen in de ondergrond hebben veroorzaakt heeft de grond vermoedelijk tijdelijk onstabiel gemaakt en dit schadebeeld veroorzaakt. Om verdere schade te voorkomen en de veiligheid te garanderen moet het wegdek hersteld worden.

Zes dagen zware hinder

Om de werken veilig te kunnen uitvoeren zullen vier rijstroken van de Ring in de richting van Nederland ingenomen worden (drie voor de herstelling en één veiligheidsstrook).

- Om de hinder te spreiden zal het verkeer richting Nederland via een doorsteek in de middenberm twee extra rijstroken krijgen op de binnenring. Het verkeer op de Ring richting Nederland heeft vier rijstroken ter beschikking waarvan één is voorbehouden voor verkeer dat van de E313 komt. Het verkeer richting Gent heeft nog drie rijstroken ter beschikking.

- De afrit en de oprit Deurne worden afgesloten tijdens de werken. Verkeer moet omrijden via de op- en afrit Merksem.

- De aansluitingen van en naar de E313 blijven steeds open. De aansluiting van de E313 op de Ring zal echter op één rijstrook gebracht worden.

Vermijd de omgeving

Doorgaand verkeer van oost naar west en omgekeerd rijdt beter via Brussel. Verkeer van en naar Nederland kiest beter de tolweg via de R2 en de Liefkenshoektunnel. Wie in de tweede week van de paasvakantie naar Antwerpen komt, kan dat beter doen met het openbaar vervoer.

Om weggebruikers te waarschuwen zullen de dynamische borden boven de snelweg al op de knooppunten in Lummen en Gent weggebruikers aanraden alternatieve routes te kiezen. Tot slot zal de lichtenregeling op de op- en afrit van Merksem aangepast worden om het toegenomen verkeer vlotter te laten afwikkelen.

De werken zelf zullen ongeveer drie dagen in beslag nemen. De overige dagen zijn noodzakelijk om het beton voldoende te laten uitharden.

Meer info op de website van Wegen en Verkeer