Meesterwerk van wereldberoemde kunstenaar sneuvelt door val van bezoeker

Op de laatste dag van de expositie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam is een meesterwerk van de wereldberoemde Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons kapotgegaan. Een bezoeker viel per ongeluk tegen het werk, Gazing Ball. Dat vertelt een ooggetuige aan de lokale omroep AT5.

Volgens getuige Oscar gebeurde het incident rond 15.00 uur, toen een concert bezig was ter afsluiting van de expositie in de Nieuwe Kerk. “Toen de laatste noten van het muziekstuk klonken, hoorde ik een knal. Daarop is een aantal mensen naar het kunstwerk gerend, dat het enige kunstwerk in deze expositie is. Het leek te gaan om een ongeluk. Een oude man stond er verdwaasd bij te kijken. De beveiligers hielpen hem, het ging er allemaal heel geciviliseerd aan toe en er leek echt geen sprake van opzet.”

De Nieuwe Kerk heeft nog niet gereageerd.