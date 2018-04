KMI waarschuwt voor onweer op maandag: “Neem geen onnodige risico’s”

Brussel - Het KMI waarschuwt voor lokaal onweer maandagnamiddag en -avond. “Er is kans op intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen die lokaal voor overlast kunnen zorgen”, klinkt het.

Maandagvoormiddag is het overwegend droog en gedeeltelijk bewolkt, hoewel het in het westen zwaarbewolkt en nevelig kan zijn met kans op een bui. In de loop van de namiddag wordt het weer onstabiel. In de late namiddag en avond worden buien met kans op onweer vanaf de Franse grens verwacht.

Voor heel het land geldt dan code geel. Dat houdt in dat zich een lokaal onweer kan voordoen. “Ook een lokaal onweer is nooit helemaal zonder gevaar en kan plaatselijk voor onvoorziene weersverschijnselen zorgen. Neem geen onnodige risico’s”, luidt het. Maxima van 17 tot 22 graden in het binnenland, terwijl het aan zee niet warmer wordt dan 13 graden. Maandagavond en de daarop volgende nacht blijft het onstabiel met kans op buien en onweer.

Foto: Meteo.be.

Dinsdag blijft het in de ochtend voornamelijk droog en gedeeltelijk bewolkt. Na de middag trekt een regen- en buienzone van Frankrijk via de oostelijke helft van ons land naar Nederland. In het westen is een bui niet uitgesloten maar blijft het de meeste tijd droog. Op het einde van de dag verschijnen er opnieuw opklaringen vanaf de Franse grens. Maxima van 11 tot 17 graden bij een matige wind uit zuid tot zuidoost.

Woensdag keert het betere weer terug. Er wordt droog weer met mooie zonnige perioden en sluierwolken verwacht. Nabij de Nederlandse grens kunnen er enkele buien vallen maar de kans lijkt voorlopig beperkt. Het wordt aangenaam warm tussen 14 en 18 graden bij een zwakke en veranderlijke wind. Aan zee kan er in de namiddag wel een zeebries opsteken.

Donderdag en vrijdag keert het weer zich opnieuw. Vanuit Frankrijk trekt langzaam koude bovenlucht naar onze streken. Het wordt onstabiel: in de voormiddag is het nog droog en vrij zonnig, na de middag wordt het wisselvallig met buien en kans op een donderslag. De maxima liggen tussen 13 en plaatselijk 19 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidelijke richtingen.

De voorspellingen voor volgende weekend blijven onzeker. Op enkele plaatselijk buitjes na, lijkt het overwegend droog te worden met maxima rond 19 graden in het centrum.