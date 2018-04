Duizend bezoekers met lange tanden naar groot Vampierenbal

Brussel - Meer dan 1.000 vampiers, zombies en andere monsters kwam zaterdagnacht griezelen in de Bozar tijdens het 32ste Vampierenbal. “Eindelijk konden we het Vampierenbal op dezelfde plek organiseren als de films.”

Het Vampierenbal is al tientallen jaren een vaste waarde op het Brussels Fantastic Film Festival (BIFFF). Het verkleedbal lokt ieder jaar honderden griezelfans en staat bij velen met stip genoteerd in de agenda. De voorgaande jaren was het verkleedfeestje te gast in Tour & Taxis, maar dit jaar vond de organisatie een onderkomen in de Bozar.

“De vorige jaren was er telkens wel een reden waarom het Vampierenbal niet in de Bozar kon plaatsvinden. Nochtans zou het beter zijn dat het bal hier kon doorgaan, want de maquillage gebeurt ook in dit gebouw. Veel mensen kwamen zich hier maquilleren en gingen dan naar Tour & Taxis, wat toch een eind hier vandaan is”, vertelt Chris Orgelt, artistiek directeur van het BIFFF.

Film meepikken

“Bovendien is het handig dat de huiverfiguren ook een film kunnen meepikken. Veel draait hier om de sfeer, en het is dan ook plezant dat je naar een horrorfilm kan kijken met langs je de Hulk en een zombie.”

Tijdens het Vampierenbal werd ook de best verklede persoon verkozen. Een jury met verschillende regisseurs en journalisten hadden de moeilijke taak om een bloedstollende keuze te maken. “Deelnemers moesten voor de jury paraderen, die dan een beslissing neemt. Hoe gekker de verkleedpartij, hoe beter. Er zijn geen grenzen op het Vampierenbal, iedereen doet er gewoon zijn eigen ding. Er zijn overigens nog maar weinig verkleedfeestjes in België. Daarom dat het Vampierenbal voor velen zo belangrijk blijft.”

Twintig uur werk

Dat vinden ook Eva Slembrouck en Merel Fabré uit Brussel. “Dit zal al ons twaalfde Vampierenbal zijn, en ieder jaar kijken we er even hard naar uit. De weken daarvoor komen we dikwijls samen om aan onze kostuums te werken. In totaal hebben we er toch zo'n twintig uur aan gewerkt. Merel doet als vikingkrijgster ook mee aan de verkiezing van beste kostuum. Maar we zullen ons toch vooral amuseren op dit verkleedbal, want er zijn er eigenlijk veel te weinig in België.”

Het BIFFF loopt nog tot en met 15 april. Volgend weekend staat de ZomBIFFF Day in het Warandepark op het programma. Woensdag is het de masterclass met Oscarwinnaar Guillermo Del Toro. Die was in een mum van tijd uitverkocht.