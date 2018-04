Lerares toont erbarmelijke staat van haar klaslokaal en is overweldigd door de reacties

Een Amerikaanse lerares heeft op Facebook haar beklag gedaan over de erbarmelijke staat waarin haar leerlingen moeten werken. “Ik moet zelfs tuinstoelen meenemen, omdat er niet genoeg zitplaatsen zijn”, schreef ze. Het bericht werd veelvuldig gedeeld, waarna ze voor tienduizenden dollars aan benodigdheden kreeg opgestuurd.

Laurissa Kovacs plaatste op 28 maart een lang bericht waarin ze zich beklaagt over haar werksituatie. Ze geeft les op een middelbare school in McAlester, Oklahoma, in klassen die bomvol zitten - tot 32 leerlingen per klas. “Dat zijn veel te veel leerlingen, helemaal voor kunstlessen”, schrijft ze. “Ik heb leuke, ambitieuze en interessante projecten moeten schrappen, omdat er simpelweg te weinig ruimte voor is.”

Daar houdt het echter niet op. Ook de staat van de lokalen en aanwezige spullen laten op zijn zachtst gezegd te wensen over. Zo heeft ze een foto bij het bericht geplaatst van een plastic stoel die kapot is, waardoor er allerlei scherpe punten en randen zijn ontstaan in de rugleuning en in het zitvlak. “Op dit soort stoelen, of billenknijpers, moeten mijn leerlingen zitten. De meeste stoelen in mijn klaslokaal zien er zo uit.”

Tuinmeubilair

De stoelen verkeren niet alleen in erbarmelijke staat, er zijn er vaak niet eens genoeg. “Ik heb letterlijk niet genoeg stoelen voor 32 studenten. Omdat een stoel het begeven heeft en er nog een paar extra kinderen bij komen, moet ik tuinstoelen van thuis meenemen”, aldus Laurissa. “Vandaag sleurde een leerling zelfs zijn stoel mee om een potlood te slijpen, omdat hij vroeg genoeg was om een goed exemplaar te krijgen. Deze kinderen verdienen zoveel beter dan dit.”

Donaties

Het Facebookbericht werd ruim 85.000 keer gedeeld. Heel wat mensen reageerden met de vraag hoe ze konden helpen. Daarop opende de lerares een postbus voor Amazon, waar mensen spullen kunnen doneren. Dat bleek een goede zet. Binnen een week kreeg ze voor ruim 44.000 dollar (35.000 euro) aan benodigdheden opgestuurd. Het gaat onder meer om scharen, papier, zelfs zes Google Chromebooks én stoelen.