"Eerste gabber van het land" brengt gelijkgezinden bij elkaar: "Zien er gevaarlijk uit, maar zijn het niet"

Kortrijk - Zo’n 150 gabbers zakten zaterdag af naar het Kortrijkse Overbekeplein. Organisator Dimitri Christiaens was een van de eerste gabbers in ons land.

Tien jaar geleden belden omwonenden naar de politie om te zeggen dat er iets eigenaardigs plaatsvond op het Overbekeplein in Kortrijk. En dat ze schrik hadden. “Dat gebeurt niet meer, al breng ik wel de politie op de hoogte van ons evenement”, zegt een lachende Dimitri Christiaens (37) uit Kortrijk.

Hij houdt op het Overbekeplein in Kortrijk al sinds mensenheugnis zijn DC Special. En jaarlijks organiseert hij er in april een gabbermeeting. In 2019 zal dat voor de twintigste keer zijn. Zijn gabbervrienden zien er wel wat gevaarlijk uit, maar zijn het niet. Ze houden het net heraangelegde Overbekeplein ook netjes.

“Daar letten we op”, zegt Christiaens. “Het is onze bedoeling een jaarlijks evenement te organiseren waar gabbers elkaar kunnen ontmoeten. Zaterdag zijn er zo’n 150 gepasseerd.”

Ook via het internet

DC Special is een speciaalzaak voor hardcoreliefhebbers. “Veel dergelijke winkels vind je niet meer”, vertelt de uitbater. “Ik verkoop ook via het internet, ik zorg voor en goede service én organiseer evenementen. Met gekruiste armen blijven staan is geen optie.”

Christiaens was een paar weken geleden te zien op tv tijdens Belgium’s Got Talent. Als flyboarder. Hij stootte door met zijn spectaculaire act maar kreeg nadien wel het bericht dat een tweede prestatie niet meer kon, vanwege organisatorische redenen. “Jammer maar helaas”, zegt Dimitri Christiaens nog. “Het grote publiek heeft ondertussen wel kennis gemaakt met onze mooie sport.”