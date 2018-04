Vrouw levensgevaarlijk gewond bij brand door ongeval in chalet: “Lichaam voor de helft verbrand”

Florennes - Een vrouwelijke zestiger is zondagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in haar chalet in Morville (Florennes), in de provincie Namen. Dat meldt het parket van Namen. Ze wordt in een kunstmatige coma gehouden.

De brand werd veroorzaakt door een explosie in het chalet van de vrouw uit 1949, meldt Derniere Heure. Ze raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. “Haar lichaam is voor 50 procent verbrand”, aldus het parket. “Ze verkeert in levensgevaar.”

Het zou gaan om een ongeval.