Belgische toerist gedegouteerd over verspilling in all-in hotel: “Ze plunderen buffet, eten drie hapjes en vertrekken”

Een Belgische toerist op vakantie in Tunesië ergert zich groen en geel aan het eetgedrag van zijn mede-hotelgasten. Hij ziet al een week lang hoe families het buffet plunderen, amper iets eten en vertrekken. “We walgen van deze verspillende mentaliteit.”

De Belg Victorien Loriers is samen met zijn vriendin op vakantie in Tunesië. Daar verblijven ze in een all-in hotel. Genieten van het buffet lukt nog niet, schrijft een boze Victorien op Facebook. Dat heeft alles te maken met het eetgedrag van de Tunesische toeristen. “Al een week lang zien we iedere middag en avond dit”, schrijft hij onder een foto van een tafel vol amper gegeten gerechten en volle glazen.

“Families die zonder schaamte blijven opscheppen en als enige doel hebben het buffet te plunderen, om vervolgens drie hapjes te eten en te vertrekken”, doet de Belg zijn beklag. “We walgen van deze verspillende mentaliteit. In een wereld waar te veel mensen van de honger omkomen, zijn er anderen die moeten lachen als ze zien dat ik een foto maak van de resten voedsel, waar je nog een paar dag van zou kunnen eten.”

Volgens de jongeman heeft het hotelpersoneel het koppel gevraagd in een andere ruimte te eten, zodat ze geen negatief beeld krijgen van de Tunesische cultuur. “Maar waarom zou je hen geen extra kosten aanrekenen als ze zoveel eten laten liggen in plaats van het te laten lopen en het proberen te verbergen voor de Europeanen?”, vraagt Victorien zich af.

Kampioen voedselverspilling

Tunesië geldt als de kampioen van het weggooien van voedsel. Volgens het Institut national de la consommation bestaat 18 procent van de totale kosten voor voedingsproducten in Tunesië uit voedsel dat wordt weggegooid. Bovenaan de lijst staan broodproducten, waarvan 16 procent in het afval belandt. Ook ontbijtgranen (10 procent), groente (6.5 procent) en fruit (4 procent) worden voor een aanzienlijk deel weggegooid.