Turkije acht Syrisch regime verantwoordelijk voor mogelijke gifgasaanval

Turkije acht de Syrische regering verantwoordelijk voor de mogelijke aanval met gifgas in Oost-Ghouta en roept de internationale gemeenschap op tot handelen. “We hopen dat de chemische aanval van het Syrisch bestuur deze keer niet onbeantwoord blijft”, deelde regeringswoordvoerder Bekir Bozdag op Twitter mee. De Syrische regering is vooral voor de “misdaden tegen de menselijkheid” verantwoordelijk, “maar iedereen die deze gruweldaad niet heeft verhinderd, heeft er schuld aan”.

De woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, had eerder gezegd dat alle aanvallen tegen onschuldige mensen een schending van het internationaal recht zijn. “In dit verband moet het Syrische regime voor dergelijke aanvallen, die het in vele delen van het land en op verschillende tijdstippen heeft uitgevoerd tot rekenschap gedwongen worden”. Om voortaan “oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Syrië” te verhinderen, moeten de internationale gemeenschap en in het bijzonder landen die invloed hebben op het Syrische regime nu handelen”, deelde Kalin mee.