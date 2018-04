Fantasy-beurs FACTS lokt 31.000 man naar Flanders Expo: “Af en toe is er iemand die het niet begrijpt”

Gent - Wie dit weekend tussen de duizenden zonnekloppers een verdwaalde superheld of Harry Potter zag lopen, kon het al vermoeden: FACTS was opnieuw in Gent, met liefst 31.000 bezoekers voor 40.000 m2 aan superhelden, comicbooks en fantasy. Na de eerste dag, werd zaterdagavond nog een stevig feestje ingezet in superheldencafé ­Comic Sans in Klein Turkije.

31.000 bezoekers, waarvan ongeveer een derde was uitgedost in de outfit van zijn of haar favoriete personage. Verzamelaars van gadgets, posters en andere attributen van hun favoriete films of series trokken ...