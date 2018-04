Populaire autodeeldienst neemt maatregelen na alweer nieuwe crash: “Misbruik van ons systeem móét stoppen”

Antwerpen / Borgerhout - Opnieuw is een auto van Poppy, een nog relatief nieuwe maar populaire autodeeldienst, totaal in de vernieling gereden. En opnieuw vluchtten de inzittenden weg. “Dit soort misbruik móét eruit”, reageert CEO Alexander Van Laer. De start-up gaat extra maatregelen nemen om het systeem beter te beveiligen.

De ravage was groot, zaterdagavond op het kruispunt van de Camille Huysmanslaan met de Jan De Voslei op het Kiel in Antwerpen. Een auto van Poppy kwam met hoge snelheid over het kruispunt gevlamd richting ...