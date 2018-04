Noord-Korea laat VS voor het eerst weten te willen praten over denuclearisatie

De spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten lijken zo goed als verdwenen. Het regime in Pyongyang heeft voor het eerst aan de VS laten weten te willen praten over het aan banden leggen van het nucleair programma.

Het Witte Huis kreeg tot nu toe enkel van Zuid-Korea te horen dat Kim Jong-un en de zijnen mogelijk wilden praten over de denuclearisatie van het Koreaans schiereiland. Maar de Amerikanen en Noord-Koreanen hebben de afgelopen tijd in het geheim contact gehad. In die gesprekken zou Pyongyang de intentie eveneens hebben uitgesproken, meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme Amerikaanse regeringsbron.

Kim gaf in maart te kennen met Donald Trump rond de tafel te willen zitten. De Amerikaanse president accepteerde de uitnodiging. De ontmoeting zou mogelijk deze maand nog plaats moeten vinden.