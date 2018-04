Dit is niet de manier om Chinees af te halen: aanhangwagen rijdt zaak binnen

Lebbeke - Het was schrikken voor de uitbaatster van restaurant Ma's Garden in Lebbeke. Een aanhangwagen die los was geraakt, denderde er binnen. De vitrine sneuvelde. Gelukkig nog voor openingstijd.

Li Qiong Ma, uitbaatster van het restaurant op het kruispunt van de Baasrodestraat met de Stationstraat, is er het hart van in. “De ravage was groot. Niet alleen het raam, ook de verwarming werd geraakt. Er lagen overal scherven. We hebben alles opgeruimd en zijn toch open gegaan, anders hadden we twee keer verlies.”

“Blijkbaar was die aanhangwagen losgeraakt. Ik heb direct gebeld naar de verzekeraar en iemand die ramen kan herstellen. Die is al komen meten, maar er moet nog gewacht worden op de herstelling”, zegt Li.

Ze baat er al vijftien jaar het restaurant uit. “Ik denk er wel over om de gemeente te vragen het kruispunt wat beter te beveiligen. De bocht is scherp. Maatregelen zijn misschien aangewezen. Er ligt al een vluchtheuvel, maar niet iedereen houdt zich aan de snelheidsbeperking.”

Rechtszaak

Ma's Garden kwam een paar jaar geleden in het nieuws na strubbelingen in de keuken. De hulpkok viel toen de kok aan met een mes. De zaak kwam voor de rechtbank.

“Justitie heeft haar werk gedaan”, zegt Li Qiong Ma. “Veel kan ik daar niet meer aan toevoegen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Ik heb goede mensen gevonden om de keuken te doen draaien. En daar ben ik blij om. De voorbije twee jaar hebben we pech: eerst die steekpartij en nu het ongeval. Hopelijk is dit het laatste wat ons overkomt.”