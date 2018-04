Trage wegen zijn financiële bom voor stadskas: miljoenenclaim dreigt

Aarschot - De kruisvaart voor het openstellen van de trage wegen kan de stad Aarschot een miljoenenclaim kosten. Het herstellen van de trage wegen verliep niet conform de rechterlijke opdracht.

De stad Aarschot heeft mogelijk een fikse claim aan haar been. Een fiks bedrag wordt gevorderd omdat de opdracht in vonnis tot openstelling van trage wegen niet tijdig werd uitgevoerd. Oppositiepartij Groen hekelt het gebrek aan daadkracht en het feit dat de Aarschotse belastingbetaler zal moeten opdraaien voor de kosten.“Op 10 september 2014 werd de stad veroordeeld om binnen een termijn van één jaar het probleem van de buurtwegen op haar grondgebied te regelen. Bijna vier jaar later blijkt dat het stadsbestuur de beslissing niet naar behoren heeft uitgevoerd. De rechter (vonnis van 13 maart) legt de stad een dwangsom op die kan oplopen tot 1,5 miljoen euro”, zeggen Betty Kiesekoms en Johan Van de Schoot van Groen.

Het vonnis kwam er na een klacht van Mark Van Damme uit Holsbeek en Rudolphe Deckers uit Aarschot. Mark Van Damme zet zich al jaren in om kerk- en buurtwegen open te stellen, zelfs al zijn die al tientallen jaren niet meer in gebruik. Maar de wetgeving, meer in het bijzonder het buurtwegenboek, is de enige regelgeving en dus ook de basis voor de toezichthouders op de wet.

“De stad had een gesprek moeten aangaan met de actievoerders om tot een goede overeenkomst te komen. Maar hier werd aan verzaakt. Het stadsbestuur nam volgens ons de actievoerders niet voldoende belangrijk, vond praten niet nodig en koos voor de juridische veldslag die nu verloren blijkt”, zegt Groen, dat een oproep doet om alsnog in overleg te gaan met de betrokken partijen.

“Wij willen wel benadrukken dat het niet kan dat mensen uit hun huis worden gezet omdat tientallen jaren geleden er zogezegd een trage weg door hun perceel liep en nu dus door de woonkamer”, merkt Kiesekoms op.

Stad: “Pragmatische aanpak”

“We hebben als stad steeds, ten behoeve van onze inwoners, gekozen voor een pragmatische aanpak met respect voor zowel de gebruikers van de trage wegen als voor de eigenaars”, reageert schepen Gwendolyn Rutten (Open VLD).“De aanpak was heel veelzijdig en ging van openmaken tot verleggen of afschaffen. In een aantal gevallen is er ook gedagvaard.”

Aarschot telt 220 trage wegen. “Daarvan zijn er met de beschikbare middelen en mankracht ondertussen honderd opengemaakt. Maar daar houdt het vonnis geen rekening mee. Het vertrekt vanuit een zeer strikte en strenge interpretatie. Dat wil zeggen dat wegen moeten hersteld worden in de oorspronkelijke ligging en een ‘aarden bedding zoals in 1841’. Het vonnis roept heel veel vragen op. We gaan dit dossier als stadsbestuur daarom eerst nog zeer diepgaand bestuderen en de nodige expertise vergaren alvorens we verdere stappen zetten, zegt Rutten.