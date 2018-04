KAA Gent won met het kleinste verschil de topper tegen Club Brugge (1-0). Maar als het vizier van Abdoulay Diaby scherp stond afgesteld, had het anders kunnen lopen. Eerst botste hij op Kalinic, maar de zijn misser enkele minuten later was opmerkelijker. Bij Gent sloegen de verdedigers aan het klungelen. De bal viel pardoes voor de voeten van Diaby, die maar binnen te duwen had. De spits schoof het leer echter voorlangs…