De burenruzie die Chris Duchausoit tot wanhoop drijft: “Ik ga hieraan ten onder”

Holsbeek -

Een vliegenplaag, zijn tuin ondergelopen met mest en gevaarlijk medisch afval. Sinds tv-figuur Chris Dusauchoit (55) drie jaar geleden een nieuwe buurman kreeg, is het leven in Holsbeek volgens hem onleefbaar geworden. Na tientallen tevergeefse klachten schreeuwde hij dit weekend in een emotionele reeks Twitter-berichten zijn onmacht uit. De buurman begrijpt het niet: “Elke aanpassing die ze mij vroegen, heb ik gedaan.”