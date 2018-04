In vijf uur van moslimterrorist naar ‘gewone’ gek: hoe drama in Münster foute reflex bij aanslagen liet zien

’s Middags was hij een terrorist met handlangers, ’s avonds een eenzame Duitser met psychologische problemen. In de vijf uur daartussen onderwierp het drama in Münster zich aan de regel dat elke aanslag er tegenwoordig een is van moslimterreur, tot het tegendeel bewezen is. Een teken des tijds, waarvoor terreur-expert Rik Coolsaet waarschuwt: “Als we elke aanslag interpreteren als een van ISIS, spelen we hun spel mee.”