Anderlecht mikt op sensationele transfer en wil ex-Bruggeling Engels terug naar België halen

Luc Devroe mikt op een sensationele transfer voor Anderlecht. De kersverse sportief directeur wil namelijk Björn Engels (23) terug naar België halen. De verdediger van Olympiakos beleeft in Griekenland niet zijn verhoopte voetbaldroom. Engels, supporter en ex-speler van Club Brugge, zegt niet meteen nee.

Enorm gevoelig. Dat zou een transfer van Engels naar Anderlecht zijn. Maar de verdediger moet elke sportieve uitweg overwegen nu blijkt dat Olympiakos niet de bestemming van zijn dromen blijkt te zijn. De Griekse recordkampioen plukte Engels afgelopen zomer weg bij Club Brugge voor zo’n zeven miljoen euro. De verdediger begon onder Besnik Hasi als basisspeler, maar verloor die status na het snelle ontslag van de ex-Anderlechtcoach. Hoewel hij zich rond de jaarwisseling herpakte, mocht Engels in de laatste zeven competitiematchen slechts één keer meedoen. Bovendien komt Olympiakos al enkele maanden niet al haar financiële plichten na. En dan was er vorige week nog de uithaal van een razende voorzitter Evangelos Marinakis die zijn spelers voor het vuil van de straat uitschold na de tegenvallende resultaten.

Engels tekende een contract voor vier seizoenen, maar zijn huidige situatie doet andere clubs nadenken. Een van die clubs is dus Anderlecht. Paars-wit riskeert Kara Mbodj – als die fit raakt - en Leander Dendoncker te verliezen en moet zich met het oog op volgend seizoen achterin versterken. Engels is daarbij een serieuze piste, al zal Olympiakos een groot deel van de zeven miljoen euro die het voor de Belg neerlegde willen recupereren.

Gevoelig

De verdediger zelf zegt volgens onze informatie niet meteen nee tegen een transfer, sportief directeur Devroe hoopt hem te overtuigen. Een transfer naar de aartsrivaal uit Brussel ligt sowieso wel gevoelig. Engels is niet alleen al een leven lang supporter van Club Brugge, hij speelde er tot vorige zomer ook elf jaar in jeugd- en A-kernen en werd via blauw-zwart ook Rode Duivel. Een transfer naar de aartsrivaal ziet men in Brugge dan ook liever niet gebeuren.