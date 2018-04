Club Brugge had op AA Gent een gelijkspel verdiend. Maar de titelfavoriet ging onderuit omdat de kansen werden gemist. En dat is het verhaal van na Nieuwjaar: de spitsen scoren nog amper. Dat kan best snel veranderen.

Aanvallers zijn er om te scoren. Af en toe een assist geven, is mooi meegenomen, maar die goals, dat is hun corebusiness. Wel, de spitsen van Club Brugge zijn dat uit het oog verloren. Gisteren was het ...