Rabbijn Malinsky komt niet op bij SP.A, wel bij CD&V

Antwerpen - De Antwerpse rabbijn Aaron Malinsky schaart zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen achter CD&V. Wellicht krijgt hij ook een voorname plaats op de Antwerpse lijst, zo berichten De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag.

Verschillende partijen trokken aan de mouw van rabbijn Aaron Malinsky, die enkele jaren geleden populair werd door het programma De Slimste Mens ter Wereld, maar zijn keuze staat vast. “Ik wil mij achter CD&V scharen”, zegt hij. “Omdat zij de enigen zijn die de krijtlijnen van onze gemeenschap verdedigen. De liberalen doen dat minder, want zij zijn tegen het onverdoofd slachten en de besnijdenis.”

Of hij ook op de lijst gaat staan, is nog niet helemaal zeker. Malinsky is daar best toe bereid, en ook CD&V wil het. Veel hangt af van de plaats die de christendemocraten voor hem overhebben. “Ik wil dit graag doen, maar ik wil ook weten of ik verkozen kan raken”, zegt hij.

Malinsky is bestuurslid van de grootste joodse gemeenschap in Antwerpen. Hij zet zich al jaren in voor de dialoog tussen joden, christenen en moslims. In 2006 kwam hij al eens op voor SP.A, maar raakte toen net niet verkozen.