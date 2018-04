Marc Coucke zet schoonmaak verder en stuurt ook advocaat van Anderlecht weg

Na het gedwongen vertrek van Herman Van Holsbeeck zet Marc Coucke zijn vernieuwingsoperatie bij Anderlecht verder. Zo werd aan Daniel Spreutels – de advocaat die al 40 jaar zaken pleit voor paars-wit – telefonisch gemeld dat er niet langer beroep op hem wordt gedaan.

Omdat Spreutels niet officieel in dienst was bij Anderlecht, gaat het niet echt om een ontslag. De advocaat vertegenwoordigde RSCA wel in het uitvoerend comité van de voetbalbond, zetelde sinds november in de juridische commissie van de UEFA als opvolger van François De Keersmaecker en woonde alle RSCA-matchen bij. Spreutels is ook een erg goeie vriend van Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck.