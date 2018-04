CLUBNIEUWS. Vervangers van Limbombe stellen teleur, transfercarrousel bij Anderlecht begint te draaien

En of ze Anthony Limbombe gemist hebben bij Club Brugge: zijn vervangers stelden twee keer teleur en het wordt dus uitkijken of de flankspeler fit raakt voor de topper op Anderlecht. Bij paars-wit begint de transfercarrousel al te draaien. Bij KV Oostende blijft Berrier dan weer voor controverse zorgen. Uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Vervangers van Limbombe stellen twee keer teleur

Anthony Limbombe kampt met een probleem aan de voet en raakte niet fit. Op links kreeg youngster Ahmed Touba voor de tweede keer dit seizoen een basisplaats, maar zijn passage in Gent deed pijn aan de ogen. Na een minuut ging hij al de mist in met een cruciale dekkingsfout die leidde tot de goal. Daarna grossierde hij in slechte passes en interventies.

Aan de rust verving Leko hem voor debutant Krépin Diatta, de 19-jarige Senegalees die in januari naar Brugge kwam. Hij deed het iets beter en probeerde meteen wat meer schwung en aanvallende drang aan de dag te leggen. Diatta lijkt zeker potentieel te hebben, maar zal nog wat boterhammen moeten eten voor hij echt aanspraak kan maken op een basisplaats. Het wordt dus uitkijken of Limbombe fit raakt voor de topper op Anderlecht.(jve)

ANDERLECHT. Rennes plant bod op Trebel, Spajic twee weken out

De transfercarrousel bij Anderlecht begint te draaien. Zo liet Adrien Trebel (27) nogmaals weten dat hij een akkoord had met het oude bestuur om deze zomer te mogen vertrekken en dat hij verwacht dat de nieuwe directie zich daaraan houdt. In januari ving Marseille bot, nu duikt Stade Rennes op. De Franse nummer vijf is financieel sterk genoeg om enkele miljoenen te bieden en plant dan ook een bod.

Anderlecht-manager Luc Devroe was dan weer aanwezig bij Oostende-Eupen. Hij bekeek er nog eens Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge (24) die op weg is naar paars-wit. De keeper liet wel weten dat Eupen wellicht zo’n drie miljoen euro zal vragen.

De enkelblessure van Spajic is dan weer minder erg dan gevreesd. Aanvankelijk dacht men dat zijn seizoen erop zat, maar nu zou de Serviër slechts twee weken buiten strijd zijn. Hij zou dan de duels tegen Club en Standard missen.(jug)

KV OOSTENDE. Custovic blijft koppig: Berrier speelt opnieuw

Een onderhoudende partij waaruit we niet veel wijzer werden met het oog op het vervolg van Play-off 2: Oostende en Eupen hielden elkaar na doelpunten van Kone en Zivkovic in evenwicht.

Veel interessanter is het evenwel wat er aan zee naast het terrein aan het gebeuren is. Ondanks de uitdrukkelijke wens van nieuwe sportieve baas Hugo Broos om enfant terrible Franck Berrier – die naar de uitgang geduwd wordt bij KVO – niet meer te laten opdraven, gunde Custovic de middenvelder toch opnieuw minuten. Hoe dat zal ontvangen worden in de bestuurskamers van de Versluys Arena, is nog maar de vraag. Eén ding is duidelijk: Custovic blijft koppig. Ondanks het feit dat zijn positie volgend seizoen bijlange nog niet verzekerd is, volgt hij gewoon zijn eigen weg. “Op basis van zijn trainingsarbeid verdient Berrier minuten”, antwoordde de Bosniër na de wedstrijd droogjes. “Wat het bestuur daarvan vindt? Die vraag moet je hen stellen.”(jve)