Signalisatiebord boven snelweg vat uur: hinder op binnenring

Zaventem - Er zijn drie rijstroken afgesloten op de Brusselse binnenring in Zaventem nadat een signalisatiebord er vuur heeft gevat. Dat veroorzaakt hinder op de snelweg.

De hinder valt maandagochtend mee, met dank aan het feit dat veel mensen op vakantie zijn of niet werken omdat het paasvakantie is. Toch slibt het verkeer er snel dicht en neemt de file snel toe. Er zouden ook brokstukken van het bord vallen, meldt VRT Nieuws.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt automobilisten aan om van Antwerpen naar Brussel te gaan via de A12 en van Gent naar Hasselt via Antwerpen te rijden. Voor verplaatsingen vanuit Halle naar de E40 richting Leuven en vanuit Mechelen en Strombeek-Bever richting E19 neemt u het best de buitenring.

#R0 In Diegem op de binnenring zijn 3 rijstroken afgesloten om het brandend verkeersbord te blussen. Routeadvies: https://t.co/DuVQIOSdfP — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 9 april 2018