Vertrouwen van Club Brugge niet aangetast na nederlaag: “Zo maken we een heel grote kans op Anderlecht”

Club trekt ondanks de nederlaag op Gent boordevol vertrouwen naar Anderlecht. Bij Brugge benadrukten de spelers achteraf de sterke prestatie na de rust, een factor die het verlies net wat makkelijker te slikken maakte. “Op deze manier maken we op Anderlecht een heel grote kans”, zei Vormer. Bij AA Gent blijven ze dan weer opvallend bescheiden en willen ze niet over de titel spreken.

Club Brugge: “We hebben ze weggespeeld”

Net 1-0 verloren op het veld van je grootste titelconcurrent. Het was dan ook opvallend hoe positief de echo’s in de mixed zone klonken bij de Bruggelingen. Op basis van de tweede helft was dat terecht, maar voor de rust kon Gent de voorsprong makkelijk verdubbeld hebben. Na rust was het al blauw-zwart wat de klok sloeg. “We hebben ze na de rust gewoon weggespeeld. Ik heb ervan genoten”, formuleerde Vormer het. “Ze wisten het niet meer, maar toch blijven we met lege handen achter. Zonde.”

Ook Vanaken vond dat Club niet beloond werd. “Het enige wat we niet goed deden, was dat doelpunt maken. Voor de rest leveren we gewoon een goede prestatie af”, vertelde de Limburger. Van gemengde gevoelens na de wedstrijd dus geen sprake: Club lijkt zelf extra energie geput te hebben uit de nederlaag in Gent. “Eigenlijk stappen we hier met een goed gevoel van het veld qua voetbal. Op het vlak van resultaat natuurlijk niet, want het was een mooie kans in het klassement”, ging Vanaken verder.

Zondag volgt voor Club een tweede kraker op rij. Het trekt naar Anderlecht, dat nog een sprankeltje hoop op de titel koestert. Het vertrouwen is immens. “We moeten gewoon hetzelfde brengen, maar dan wél met een resultaat”, bedacht Vanaken. Kapitein Vormer ging zelfs nog iets verder. “Als we doen wat we op Gent deden, maken we een erg grote kans om te winnen”, zei de Nederlander. “Dit kruipt niet in de hoofden. Onze voorsprong van zes punten waarmee we aan de play-offs begonnen, is nog steeds intact. Niets gebeurd, dus. En alle topploegen komen nog naar ons. Thuis pakken we ze toch en dat zit in ons achterhoofd.”

Van twijfel dus geen sprake bij Club, al stak uitblinker Refaelov als afsluiter wel nog het waarschuwende vingertje op. Want als Club verliest, wordt het opnieuw heet onder de voeten. “De match op Anderlecht wordt zeer belangrijk. We hebben veel meer te verliezen dan zij. Meer dan eender wie ook.”

AA Gent: “Over de titel spreken we niet”

Geen sprake van euforie of dolle taferelen in de Gentse rangen na het laatste fluitsignaal, want bij AA Gent beseffen ze goed genoeg: “Club heeft nog altijd een mooie voorsprong. Wij blijven gewoon rustig.”

Uiteraard kriebelt het wel bij sommige spelers. “Met de hulp van God is alles mogelijk”, prevelde Esiti een schietgebedje.

Allemaal goed en wel, maar de kloof met Club Brugge bedraagt wel nog steeds zes punten. “We bekijken het van week tot week”, dreunde Janga netjes de Gentse communicatielijn af. “We hebben intern afgesproken om niet over die eerste plaats te praten, maar het is een feit dat je als profvoetballer sowieso altijd voor die eerste stek wil gaan. Brugge heeft echter nog altijd een mooie voorsprong en wij blijven het dan ook rustig bekijken.”

Ook Foket predikte rust en beklemtoonde vooral het belang om nu niet in de val te trappen die de Buffalo’s voor zichzelf spanden na de kwalificatie voor Play-off 1. Toen kwam concentratieverlies om de hoek loeren. Een belangrijke les volgens Foket. “We boeken zes op zes tegen Anderlecht en Club. Dat is natuurlijk de perfecte start. We hadden ook geen focus nodig tegen teams die boven ons stonden. Nu komt het moeilijkste tegen de ploegen die onder ons staan”, lanceerde de rechtsback een waarschuwing voor zijn collega’s.

Het laatste woord was uiteindelijk voor Yves Vanderhaeghe. “Ik weet ook wel dat alle media zullen proberen om daar een item van te maken, maar ik blijf nogal realistisch daarin”, aldus de Gentse coach. “We staan zes punten achter en Club Brugge zal geen zeven matchen verliezen. We hebben gewoon een stapje dichter bij onze doelstelling gezet: top drie.” (ssg, phe)