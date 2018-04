Opnieuw databedrijf in opspraak dat data via Facebook gebruikte voor reclame

Na Cambridge Analytica is opnieuw een databedrijf in opspraak gekomen. Facebook onderzoekt Cubeyou, na berichten dat dat Amerikaanse marketingbureau gebruikersinformatie van de sociaalnetwerksite niet correct zou hebben gebruikt. In afwachting van de resultaten zet Facebook Cubeyou op zijn zwarte lijst.

De Amerikaanse nieuwszender CNBC berichtte afgelopen weekend dat Cubeyou informatie zou hebben verzameld via quizjes op Facebook, zogezegd voor wetenschappelijk onderzoek. In werkelijkheid gingen marketeers met de informatie aan de slag. Als na een audit blijkt dat er effectief een probleem is, zullen alle apps van Cubeyou verbannen worden van Facebook, zo liet Facebook verstaan.

Facebookgebruikers van wie gegevens terechtgekomen zijn bij dataonderzoeker Cambridge Analytica zullen daarvan overigens maandag op de hoogte worden gebracht via een melding bovenaan hun Facebook-feed. Dat is toch wat Facebook zelf vorige woensdag beloofde. In totaal zouden 87 miljoen gebruikers getroffen zijn. In België zou het om 61.000 mensen gaan.