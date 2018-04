Israëlische leger voert in Gazastrook raid uit tegen “militaire doelwitten” Hamas

De Israëlische luchtmacht heeft maandag een raid uitgevoerd tegen “militaire doelwitten” van het Palestijnse Hamas in het noorden van de Gazastrook. Volgens de Israëli’s gaat het om een vergeldingsactie omdat verschillende Palestijnen zondag explosieven op het grondgebied van Israël hebben geplaatst, die door het leger ontdekt werden.

Over eventuele slachtoffers van de acties van het Israëlische leger is niets bekend, maar het is in dezelfde grensregio dat vrijdag nog zeven doden en honderden gewonden vielen in het kader van grootschalige Palestijnse protesten tegen de blokkade van de Gazastrook. Er wordt ook gepleit voor de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen.

Einde maart vielen bij confrontaties tussen protesterende Palestijnen en het Israëlische leger al negentien Palestijnse doden en zowat 1.400 gewonden. Het was meteen de bloedigste dag van het aanslepende conflict sinds de oorlog tussen Israël en Hamas in 2014.