Vrouw (27) wordt levend gebalsemd na verkeerd infuus en sterft: “Ze stond doodsangsten uit in laatste uren”

De 27-jarige Ekaterina Fedyaeva is gestorven, nadat een Russisch ziekenhuis haar balsemde in plaats van een zoutoplossing toe te dienen. Volgens de moeder van de twintiger besefte haar dochter heel goed wat er aan het gebeuren was: “Ze stond doodsangsten uit in haar laatste uren”, reageert Galina Baryshnikova verslagen tegen verschillende Russische media. Haar moeder eist nu gerechtigheid.

Toen Ekaterina Fedyaeva naar het ziekenhuis van Ulyanovsk ging, maakte de twintiger zich absoluut geen zorgen. Ze moest enkel onder het mes voor een routine ingreep en de dokters hadden haar gerustgesteld: er zou haar niets overkomen. De jonge vrouw had geen flauw idee dat ze het ziekenhuis nooit meer levend zou verlaten.

Verkeerde inspuiting

Het medisch personeel had een simpele opdracht gekregen: ze moesten Ekaterina een zoutoplossing toedienen. Maar dat liep mis. De verpleger gaf de vrouw immers iets heel anders: zij spoot per ongeluk formaldehyde in, wat als ontsmettingsmiddel voor ziekenhuiskamers dient.

Die stof gebruiken ze bij het balsemen van lichamen: de chemische component heeft als unieke eigenschap dat het met de proteïne van de cellen, het eiwit, een binding aangaat tot een polymeer. Dit heeft tot gevolg dat de structuur van de cel gefixeerd wordt en het vocht dus niet meer uit de cel kan, waardoor de weefsels verharden. Dan kunnen lekkages en besmettingen niet meer voorkomen, wat het formaldehyde zo ideaal maakt voor het balsemen van overledenen. Maar natuurlijk niet voor levenden.

Verschrikkelijke gevolgen

En dat had gruwelijke gevolgen voor Ekaterina. “Haar benen begonnen te trillen, ze kreeg enorm pijnlijke krampen en haar hele lichaam was oncontroleerbaar aan het schudden”, vertelt haar mama in tranen. De pijn en de stuiptrekkingen werden alleen maar erger. “Ik deed haar sokken aan, een kleedje, een deken, maar ze rilde zo hard, zoals ik het nog nooit gezien had.”

Mama Galina voelde zich machteloos, maar kon naar eigen zeggen op geen enkele vorm van hulp rekenen. “De dokters beseften toen al dat ze haar iets verkeerds hadden toegediend tijdens de operatie. Geen enkele arts kwam met een oplossing naar voren en niemand kwam kijken of ze haar konden behandelen”, beweert de vrouw. Stilaan begon de Russische te beseffen dat haar dochter niet meer beter zou worden. En dat bleek inderdaad zo te zijn: twee dagen later zakte Ekaterina weg in een coma, waarna al haar organen uitvielen.

Gerechtigheid

Zodra haar dochter gestorven was, besloot moeder Galina het ziekenhuis aan te klagen. Uit de autopsie bleek Ekaterina’s dood inderdaad het gevolg te zijn van de grote hoeveelheid formaldehyde in haar lichaam. “Het ging om een vergissing, een menselijke fout”, probeerde het ziekenhuis nog, maar Galina is uiteraard woedend.

“Op 7 april heb ik mijn dochter begraven. Dat wens je geen enkele moeder toe. Ik wil gerechtigheid”, besluit de moeder van de twintiger. Zij eist een zware schadevergoeding en het ontslag van de verantwoordelijke. Ondertussen is ook de Russische politie een onderzoek gestart naar de omstandigheden van de dood van Ekaterina.