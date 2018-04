Kalmthout - In het Antwerpse Kalmthout is zondagavond een motorrijder om het leven gekomen bij een zware val op de Putsesteenweg. Dat zegt de lokale politie van de zone Grens.

De 63-jarige man uit Stabroek verloor door een nog onduidelijke oorzaak de controle over het stuur in een bocht ter hoogte van de Max Temmermanlaan. Volgens de eerste vaststellingen en een getuige waren er geen andere voertuigen bij betrokken, maar het onderzoek naar de feiten is nog aan de gang.