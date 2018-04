Marieke Vervoort deelt aangrijpende video: “Onmenselijke pijnen, ik kan dit niet meer volhouden”

Het gaat niet goed met voormalig rolstoelatlete Marieke Vervoort. In een aangrijpende video op haar Facebook-pagina laat de 38-jarige weten dat ze de pijn “niet meer kan volhouden”, maar heeft ze ook een inspirerende boodschap.

Vervoort, die aan de ongeneeslijke spierziekte progressieve tetraplegie lijdt, is de laatste tijd fel achteruitgegaan. In een video opgenomen in de nacht van dinsdag op woensdag getuigt ze: “Ja, je zult wel verwonderd zijn: ‘Ik, nu al thuis?’ Ze hadden gezegd me gezegd dat ik voor een lange periode in het ziekenhuis zou moeten blijven, wat dus niet het geval was. Het is ondertussen tien voor drie, en ik heb nog geen oog dichtgedaan. Het is verschrikkelijk, ik kan niet van de pijn. Ik kan dit niet meer volhouden. Dus bij deze weten jullie dat ik terug thuis ben, en onmenselijke pijnen beleef. Ik weet niet hoe lang ik dit volhoud. Byebye!”

Vervoort is verlamd van nek tot tenen, verliest geleidelijk aan haar zicht, lijdt aan vreselijke spasmen en kan nauwelijks nog eten of slapen. Ze maakte eerder al bekend dat ze om euthanasie wil vragen de dag dat de pijn onhoudbaar wordt. “Alles is tot in de puntjes voorbereid. Ik weet zelfs al waar mijn as uitgestrooid moet worden: Lanzarote.”

“Leef en geniet van elk allerkleinste moment in je leven!”

In een begeleidende tekst geeft een “van de pijn kreperende” ‘Wielemie’ meer uitleg over “de andere kant van de medaille”: “Om de mensen even met beiden voeten op de grond te zetten: leef en geniet van elk allerkleinste moment in je leven! Op een vingerknip kan alles gedaan zijn! Vannacht sliep ik amper een half uurtje van de pijn. (Ocharme mijn lieve buren die al dat geschreeuw moeten aanhoren!) Wetende dat ik zulke pijnen ook moest doorstaan in mijn topsport periode! Des te meer dat ik fier ben op mijn palmares tijdens mijn lijdensweg wat opzich al topsport is! Ik kon dit ook enkel en alleen waar maken door mijn vaste ban en ouders die dag en nacht voor me klaar staan en natuurlijk ook al die fantastische fans! Believe you can! Yes you can!”

Vervoort was in 2016 nog één van de blikvangers op de Paralympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro, waar ze een zilveren en bronzen medaille won. In 2012 won de rolstoelatlete in Londen goud op de 100 meter en zilver op de 200 meter, en op het WK in Doha in 2015 ook drie gouden medailles op de 100, 200 en de 400 meter.