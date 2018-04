De kracht van de referentie

Referral recruitment, waarbij medewerkers zelf collega’s voorstellen voor een job, is een erg krachtig instrument. Maar tegelijk is het allesbehalve simpel. “Je moet een duidelijke en transparante procedure bieden.”

Referral recruitment is een erg effectieve manier van rekruteren. “De beste kandidaten komen via referral”, stelt Lieven Van Nieuwenhuyze, Group CMO bij selectie- en uitzendbedrijf Accent. “Dat is ook best logisch. Want jijzelf weet als medewerker maar al te goed wie het best bij je organisatie past”, stelt Van Nieuwenhuyze. “Bovendien ga ik als collega mijn persoonlijke reputatie niet op het spel zetten door iemand naar voren te schuiven die niet zou passen in mijn bedrijf. Of helemaal niet de juiste kwalificaties heeft.”

Aandachtspunten

Toch zijn er aandachtspunten. Veel bedrijven hanteren een bring a friend-aanpak. Maar in de praktijk blijkt die toch niet zo gemakkelijk te lopen. “Enerzijds moet je het begrip referral goed definiëren. Moet bijvoorbeeld de aangebrachte persoon op de hoogte zijn dat hij is aangedragen? En wat als meerdere kandidaten dezelfde persoon aandragen: hoe bewijs je dan wie eerst was?”

Volgens Van Nieuwenhuyze sterven veel projecten rond referral recruitment een vroegtijdige dood, ook omdat het in de praktijk flink wat administratieve rompslomp met zich meebrengt. “Je moet een duidelijke en transparante procedure bieden en het geheel ook automatiseren.”

Ook Accent zet in functie van referral recruitment de eigen Accent-medewerkers in, waarvan het bij velen overigens hun taak is om kandidaten aan te brengen. Maar het bedrijf doet dit zo veel mogelijk automatisch. “Zo gebruiken we een toepassing als Buffer, waarmee we uit de naam en LinkedIn-profielen van de collega’s én met hun toestemming jobadvertenties delen. Die komen dan terecht in hun persoonlijk netwerk. Een erg krachtig instrument voor referral recruitment.”

60 en 1.500 euro

Bij Accent gaat het referral recruitment-verhaal overigens (veel) verder. Hun aanpak is namelijk voor iedereen van tel. Zo worden de referrals geautomatiseerd vanuit hun eigen SWOP-app, een populaire app waarmee je naar jobadvertenties kunt zoeken, die Accent aanbiedt voor zijn klanten. Vanuit deze app kan elke advertentie sinds kort worden gedeeld of kunnen bepaalde personen voor die jobadvertenties worden gesuggereerd.

Accent biedt al enkele jaren die SWOP-app aan. Door het swipen werd deze app al snel omschreven als Tinder for jobs, naar analogie met de bekende datingapp Tinder. Maar met de nieuwe versie van de SWOP-app gaat Accent nog een stapje verder: daar krijg je geld als je iemand aan een baan helpt. “Van Tinder for jobs gaan we dus eerder naar Uber for jobs”, zo omschrijft Lieven Van Nieuwenhuyze, Group CMO bij Accent, de nieuwe versie van SWOP. Hij verwijst naar de populaire taxi-app Uber, waar iedereen zich kan aanmelden als taxichauffeur. “Bij ons wordt iedereen dus headhunter”, zo vat hij het samen. “Je komt in aanmerking voor een premie tussen 60 en 1.500 euro als de doorgestuurde job resulteert in een ondertekend contract.”

3 soorten referenties

Cruciaal in het systeem is dus het doorsturen van een link met een bepaalde code vanuit SWOP. “We hebben hierbij drie verschillende vormen van referral recruitment afgedekt”, omschrijft Van Nieuwenhuyze. “Enerzijds is er de zogenaamde interne referral of bring a friend. Hierbij word je betaald als je bekenden aan een bepaalde job helpt”, klinkt het. “Maar wij voorzien nog twee andere vormen. Er is de externe referral, waarbij je wordt betaald wanneer een onbekende dankzij jou, gewoon door de jobadvertentie zelf ergens te delen, een jobvoorstel accepteert.”

Daarenboven biedt Accent ruimte voor een derde vorm: de autoreferral, en die is best opmerkelijk. Hierbij krijg je een premie als je zelf ingaat op een jobaanbod, en je dus jezelf aanbiedt. “Een praktijk die in de Verenigde Staten al vrij courant is, maar bij ons nog niet.”

