Man aangehouden na opzettelijke aanrijding met dodelijk slachtoffer bij nachtelijke ruzie

Het slachtoffer werd aangereden in deze Rue de l’Eglise in Annevoie Foto: Google Maps

Een persoon is zondagavond aangehouden in het kader van het onderzoek naar een overlijden zaterdagochtend in Annevoie, een deelgemeente van Anhée. Dat meldt het parket van Namen maandag. Hij wordt ervan verdacht een persoon opzettelijk te hebben aangereden.

De verdachte wordt in verdenking gesteld van opzettelijke doodslag. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer, die moet beslissen of hij langer in voorhechtenis moet blijven.

In de nacht van vrijdag op zaterdag raakten drie personen, die eerder op de avond samen op café zaten, slaags met elkaar. Twee van de drie stapten daarop in een wagen, waarmee ze de derde persoon aanreden. Die laatste overleed aan zijn verwondingen.

De twee mensen die in de auto zaten werden opgepakt, maar slechts één van hen moest voor de onderzoeksrechter verschijnen.