Mijlpaal in strijd tegen partnergeweld: ex-vriend die Kellie (30) tot zelfdoding dreef, zit achter de tralies

Een gewezen militair is tot vier jaar cel veroordeeld omdat zijn maandenlange fysieke en emotionele misbruik ertoe geleid heeft dat zijn vriendin uit het leven is gestapt. De beslissing is een mijlpaal, want voor het eerst werd in Groot-Brittannië iemand schuldig bevonden aan de zelfdoding van iemand anders.

Vrienden en familie omschrijven de Kellie Sutton die ze in maart 2017 kenden als een vrolijke 30-jarige alleenstaande mama die enorm hield van haar 14, 11 en 4 jaar oude kindjes. Iemand met wie je veel plezier kon hebben en die er voor iedereen was. Heel zelfstandig ook. Maar het veranderde allemaal toen ze in die maand de 31-jarige Steven Gane leerde kennen in een café in de buurt van haar woonplaats Welwyn Garden City, een klein dorpje in het Verenigd Koninkrijk.

“Ze had drie kinderen en was op dat moment single, dus hij voelde wellicht dat ze kwetsbaar was”, zegt Alexia Spathas (30), een kapster die bevriend was met Kellie, in The Sun. “Hij trok al na enkele weken bij haar in. Hij begon meteen klusjes op te knappen in huis en kocht veel dingen, om haar het gevoel te geven dat ze afhankelijk was van hem. Ik voelde meteen dat hij niet deugde en vertelde haar dat ze bij hem uit de buurt moest blijven omdat hij haar zo graag wilde controleren.”

Tevreden moeder

De woorden van Alexia vielen in dovemansoren, ook bij Pamela Taylor (53). De moeder van Kellie, die in dezelfde straat woonde en elke dag met haar praatte, was heel gelukkig voor haar dochter. “Ik was zo blij dat ze iemand in haar leven had”, zegt ze in The Sun. “Ik ging vaak thee drinken wanneer ze haar kindjes naar school gedaan had. Ze stuurde me heel de tijd berichten en we praatten urenlang over East Enders. Voor hij in haar leven kwam, waren we altijd samen.”

Maar Pamela, die al sinds 2001 gescheiden leefde van de vader van Kellie, begon haar dochter steeds minder vaak te zien. “Ze vertelde me wel dat hij humeurig kon zijn en soms jaloers was. Hij beschuldigde haar ervan ontrouw te zijn, maar zoiets zou ze nooit doen. Het leek erop alsof hij haar wilde afpakken van haar familie.”

Misbruik

De moeder merkte dat het niet goed ging met haar dochter toen die plots geen make-up en juwelen meer droeg. Vreemd voor iemand die voor schoonheidsspecialiste studeerde, vond Pamela. Maar grote zorgen maakte ze zich niet.

Er was op dat moment echter al veel meer aan de hand. De vrolijke en onafhankelijke Kellie was in amper vijf maanden tijd stil, angstig en geïsoleerd geworden. Gane, een gewezen militair, was ziekelijk jaloers en bezitterig. Hij sloeg zijn vriendin meermaals omdat ze niet exact deed wat hij wilde. Dat blijkt onder meer uit berichten van Kellie naar haar vriendinnen en haar vriend, die tijdens het twee weken durende proces voorgelezen werden.

“Ik ben dit gevangenisleven beu”, stuurde ze bijvoorbeeld naar hem. “Maar straks ga je waarschijnlijk toch maar klagen en me heel de namiddag slaan.” Een vriendin stuurde ze dat ze beter niet kon langskomen die dag. “Steve wil iets doen. Waarschijnlijk mijn hoofd inslaan, zoals hij gezegd heeft. Hij is niet blij dat ik je uitgenodigd heb. Nu moet ik de gevolgen dragen. Maar het is wel goed, ik ben het gewoon.”

Gane zou haar ondergoed ook gecontroleerd hebben om zeker te zijn dat ze hem niet bedroog en hield haar bankkaart bij zich. Op een dag wurgde hij haar bijna omdat ze was uitgegaan zonder hem iets te zeggen.

“Normaal koppel”

Mama Pamela moest het allemaal aanhoren in de rechtbank. “Dat was vreselijk. Hij is de Duivel in persoon, puur kwaad. We waren close, maar Kellie had me nooit verteld dat er iets mis was. Nu weet ik waarom: ze wilde me niet van streek maken. Wanneer ik bij hen was, leek er ook niets mis. Voor mij waren ze een heel normaal koppel. Zelfs wanneer ik ernaar vroeg, zei ze dat alles goed ging.”

Hoofd opengesneden

Volgens de moeder van Kellie barstte de bom toen twee van haar kinderen gingen overnachten bij de vader van het jongste kind. Dat was op 3 juni, toen Kelli in Bournemouth op bezoek wilde gaan bij haar derde kind, dat bij de ouders van de vader woont.

Die dag werd Gane kwaad op haar en viel hij haar opnieuw aan. Ze belandde op de spoedafdeling van het ziekenhuis in St Albans met, zo blijkt nu uit haar medisch dossier, een gapende wonde van 3 centimeter lang aan haar hoofd.

“Ons vertelde ze dat ze voor de grap aan het vechten waren en ze daarbij haar hoofd gestoten had”, zegt Pamela. “Maar ik vraag me af of hij haar niet weer wilde verhinderen om het huis te verlaten.”

Uit het leven gestapt

Een maand later kwam de politie naar de woning van het koppel. De buren hadden hen horen ruziën en Kellie had een vriendin gestuurd dat ze de relatie had proberen te beëindigen. Reden genoeg om zich zorgen te maken, maar ze troffen niets verkeerd aan en vertrokken weer.

Nog een maand later, in augustus 2017 inmiddels, werd Kellie bewusteloos aangetroffen bij Gane thuis. De ambulanciers kregen haar hart weer aan het kloppen, maar ze kwam nooit meer bij. Drie dagen later werd haar beademingstoestel uitgeschakeld. Zelfdoding, zo bleek na een lijkschouwing.

“We begrepen toen niet waarom ze dat gedaan had”, zegt mama Pamela. “We wisten niet van dat misbruik en wisten alleen dat ze haar kinderen graag zag.”

Ook haar broer Steven (32) viel uit de lucht. “Kellie was niet het soort van vrouw dat zoiets zou doen. Ze zou zichzelf niets aandoen. Ze moet zo bang geweest zijn. Waarschijnlijk was uit het leven stappen de enige oplossing die ze nog zag.”

Opgepakt en veroordeeld

Enkele dagen later werd Gane opgepakt. Een van zijn vrienden vertelde de agenten over het geweld van een maand eerder, en de speurders kregen een opname van een telefoongesprek te pakken waarin Gane grapjes maakte over haar zelfdoding.

De man werd vorige week veroordeeld voor vier jaar en drie maanden. De rechter bevond hem schuldig aan het aanzetten tot zelfdoding van zijn vriendin en slagen en verwondingen. “Jouw gedrag heeft ertoe geleid dat zij die ochtend uit het leven is gestapt”, zei rechter Philip Grey. “Je sloeg haar en vernederde haar tot ze geen enkele zin meer had om te leven.”

De veroordeling is een mijlpaal, want pas sinds 2015 is er in Groot-Brittannië een wet waardoor mensen schuldig kunnen bevonden worden aan de zelfdoding van iemand anders.

Nog moeilijk

Zeven maanden later, met een twee weken durend proces achter de rug, heeft de familie het nog steeds moeilijk. “Ik maak mezelf soms wijs dat ze in het buitenland is”, zegt mama Pamela. “Dat is eenvoudiger. Ik zal nooit zeggen dat ze er niet meer is. Ik stuur haar nog berichten en vertel haar wat er aan de hand is, waar ik me mee bezig hou en wat de kinderen doen. Ik weet wel dat ze ze niet krijgt, maar het geeft me een goed gevoel.”

Dat Gane binnen enkele jaren weer vrij is, vindt de moeder niet correct. “Hij is een paar jaar weg, maar Kellie zijn we voorgoed kwijt. Ik ben een dochter verloren. Haar kinderen hebben hun moeder verloren.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.