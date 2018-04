Oudste man van België is niet meer: Gustavus werd 106

De Haan - Gustavus ‘Staf’ Leclercq, de oudste man van België, is overleden. De man uit De Haan zou op 2 juli 107 jaar geworden zijn. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Gustavus eerder dit jaar. Foto: MVN

“Willy Sommers heeft mij ooit nog gevraagd wat je moet doen om zo oud te worden. Niet moeilijk: veel met de meiskes dansen én met jongere mensen omgaan.” Grappig en gevat was hij nog steeds, de 106-jarige Gustavus ‘Staf’ Leclercq uit De Haan, toen onze krant hem op 9 maart van dit jaar ging opzoeken. De man was toen net de ouste man van België geworden, na het overlijden van de 108-jarige priester Jacques Clemens.

Gustavus werd op 2 juli 1911 geboren in Gent. “Daar verbleef ik, na het overlijden van mijn ouders aan tyfus, van mijn derde tot mijn achttiende in de wezenschool. Nadien werd ik zelfstandig schrijnwerker”, vertelde hij een maand geleden nog.

Gustavus was tijdens WO II lid van het verzet en was de oudste nog levende veteraan. 25 jaar geleden verhuisde hij naar De Haan, eerst naar de wijk Vosseslag en later naar een sociale woning in het centrum. Daar verbleef hij tot hij op 106-jarige leeftijd zijn laatste adem heeft uitgeblazen.

