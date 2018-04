Rechts Europa feliciteert Hongaarse permier Orban met verkiezingsoverwinning (en Vlaams Belang sneert naar N-VA)

Viktor Orban krijgt vanuit rechts Europa felicitaties met zijn verkiezingsoverwinning in Hongarije. Ook van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, die Orban ?een voorbeeld voor Vlaanderen” noemt.

De eurosceptische en rechtspopulistische partij Fidesz van premier Orban - bekend voor zijn hard immigratiebeleid - heeft bij de Hongaarse parlementsverkiezingen een klinkende overwinning behaald. Fidesz haalde net niet de helft van de stemmen, maar stevent door het systeem met de zetelverdeling af op een tweederdemeerderheid. Bijna 70 procent van de kiesgerechtigde Hongaren daagde op in het stemhokje.

Van Grieken: “Geen woorden, maar daden!”

De verklaring voor de populariteit van Orban is volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken niet ver te zoeken. “Orban kiest in zijn beleid voor soevereiniteit en laat hem niets opleggen door de Europese Commissie, en al zeker geen immigratiequota”, aldus de voorzitter van de extreemrechtse partij. “Hij bewijst dag in dag uit dat een streng immigratiebeleid wel mogelijk is, indien politici er de nodige ruggengraat voor hebben. De Hongaren steunen hem daar duidelijk in, getuige zijn winst én het verlies van links, dat ten opzichte van de vorige verkiezingen zelfs nog enkele zetels ziet verdwijnen.”

Van Grieken ziet in Orban een voorbeeld voor de rest van Europa én voor Vlaanderen. “In Hongarije blijft het volk kiezen voor echte verandering. Ook Vlaanderen heeft nood aan een deftig immigratiebeleid en politici die hun handen vuil willen maken voor onze mensen. Geen woorden, maar daden! Niet louter grossieren in grootspraak op sociale media, maar daarnaast ook de daad bij het woord voegen. De traditionele Vlaamse politici verschuilen zich maar al te graag achter de Europese Commissie om te vermijden dat ze hun handen vuil moeten maken en zorgen er zo voor dat er nog geen sprake is van een écht immigratiebeleid”, luidt het in een vingerwijzing naar N-VA.

In dat kamp post staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken geen felicitaties op Twitter. Hij houdt het bij de vaststelling dat rechts een “monsteroverwinning” boekt in Hongarije. “Na Oostenrijk, Italië en zoveel andere lidstaten, wint rechts fors en verliest links. De EU zal nog sterker moeten inzetten op een nieuw migratiemodel. STOP alle illegale boot- en andere migratie”, schrijft Francken.

Rechtse monsteroverwinning in Hongarije. Na Oostenrijk, Italië en zoveel andere Lidstaten, wint rechts fors en verliest links. De EU zal nog sterker moeten inzetten op een nieuw migratiemodel. STOP alle illegale boot- en andere migratie. pic.twitter.com/1z67dmJFqm — Theo Francken (@FranckenTheo) 9 april 2018

Felicitaties uit heel Europa: “Omkering van Europese waarden opnieuw verworpen”

Ook van bij onze noorderburen vertrokken gelukwensen richting Boedapest, niet onverwacht vanwege PVV-leider Geert Wilders. “Gefeliciteerd Viktor Orbán met dit uitstekende resultaat. Een welverdiende overwinning!”, schreef Wilders op Twitter.

Bij onze zuiderburen stelt FN-voorzitster Marine Le Pen dat “de omkering van de waarden en de massa-immigratie die Europa voorstaat, opnieuw zijn verworpen”. Ze blikt vooruit naar de Europese verkiezingen van volgend jaar en gelooft dat de nationalisten de grootste partij kunnen worden.

Grande et nette victoire de Viktor Orban en #Hongrie: l'inversion des valeurs et l'immigration de masse prônées par l'UE sont à nouveau rejetées.



Les nationaux peuvent être majoritaires en Europe aux prochaines #Européennes2019 ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 8 april 2018

De Poolse rechts-conservatieve premier Mateusz Morawiecki heeft zijn Hongaarse collega eveneens gefiliciteerd. “De weg van hervormingen is nooit gemakkelijk”, Morawiecki. “De steun van de meerderheid van de samenleving toont dat de inspanning de moeite loont”. De Poolse premier en de voorzitter van zijn partij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) waren vrijdag nog naar de Hongaarse hoofdstad getrokken om hun steun aan Orban te betuigen.