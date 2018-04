Profvoetballer El Ghanassy loopt zestiende (!) veroordeling door politierechter op: zware boete, rijverbod en Porsche (opnieuw) kwijt

Oostende - Yassine El Ghanassy heeft nog maar eens een veroordeling door de politierechtbank opgelopen. Ditmaal legde de rechter in Brugge de profvoetballer een zware boete en een rijverbod op, en verklaarde zijn Porsche verbeurd. Opvallend: het is al de tweede keer dat de flankaanvaller die sportwagen kwijtspeelt.

El Ghanassy (27) reed op 19 mei 2017 met zijn onverzekerde Porsche 911 Carrera in Oostende op een busstrook. Bovendien mocht hij op dat moment eigenlijk niet rijden: in 2015 moest hij van een Brusselse politierechter zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen, maar dat heeft hij nooit gedaan. De Brugse politierechter legde de voetballer - die zijn kat en zijn advocaat naar de rechtbank stuurde - daarom vandaag een boete van 10.240 euro en een rijverbod van twaalf maanden op. Hij moet daarnaast ook beide rijexamens opnieuw afleggen én medische en psychologische proeven afleggen.

De rechter verklaarde ook de Porsche van El Ghanassy verbeurd. Opvallend: die wagen was de voetballer eind 2017 al eens kwijtgeraakt na een veroordeling voor een zware snelheidsovertreding, maar toen tekende hij verzet aan en mocht hij zijn sportwagen uiteindelijk houden. Dat kan hij in theorie ook deze keer doen.

El Ghanassy, in het verleden aan de slag bij voetbalclubs AA Gent en KV Oostende en tegenwoordig onder contract bij het Franse FC Nantes, heeft een omvangrijk palmares aan verkeersovertredingen. Hij liep in het verleden maar liefst vijftien veroordelingen door de politierechtbank op. Zo werd hij in maart veroordeeld tot zes maanden celstraf voor een snelheidsovertreding uit 2016.