‘Black Panther’ op recordjacht: nu al meer geld opgebracht dan ‘Titanic’

De zwarte superheldenfilm Black Panther eist zijn plaats op in het rijtje van films die het meeste geld opbrengen. In de Verenigde Staten laat hij zelfs kaskraker Titanic achter zich.

De superheldenfilm Black Panther volgt het verhaal van de door Chadwick Boseman gespeelde T’Challa, die na de dood van zijn vader terugkeert om zijn plaats als koning van het Afrikaanse land Wakanda op te eisen. Zijn moed wordt echter op de proef gesteld door een conflict met een oude vijand, een strijd die de hele wereld in gevaar brengt.

RECENSIE. Black Panther is een belangrijke film, een noodzakelijke zelfs. Maar is het ook een goede?

Regisseur Ryan Coogler kreeg een budget van 200 miljoen dollar - goed 163 miljoen euro - van Disney en Marvel Studios om de prent te maken. Een groot bedrag, dat anderhalve maand na de release al meerdere keren terugverdiend is.

Titanic voorbij

Black Panther haalt in de Amerikaanse cinema’s 665 miljoen dollar - 542 miljoen euro - op en wereldwijd loopt dat zelfs op tot 1,3 miljard dollar - 1,05 miljard euro. Daarmee mag Black Panther zich de op twee na meest winstgevende film ooit noemen in de Verenigde Staten. Daarmee duwt het Titanic naar een vierde plaats. Alleen het 3D-spektakel van Avatar en Star Wars: The Force Awakens doen nog beter, met een opbrengst van respectievelijk 760,5 miljoen en 936,7 miljoen dollar.

Wereldwijd sluipt Black Panther de top tien van meest winstgevende films binnen op de laatste plaats en er wordt verwacht dat de film nog wat zal stijgen.

Ook de opbrengst uit de dvd- en Blu-ray-verkoop wordt aanzienlijk, zo voorspellen kenners. Maar daar wachten internetgebruikers niet op: Black Panther staat al sinds zijn release eind februari onafgebroken in de top 10 van de meest gedownloade films op Torrent-websites, waar films illegaal gedownload kunnen worden.